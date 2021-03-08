В воскресенье от Covid-19 вакцинировано 63 человека

В воскресенье первую прививку от Covid-19 получили 63 человека, второй дозой вакцины не прививался ни один человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В целом с начала вакцинации от Covid-19 первую прививку получили 64 172 человека, завершили вакцинацию 17 994 человека.

Согласно данным Центрального статистического управления о численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которая составляла 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили около 3,39% населения, обе — 0,95%.