В воскресенье ожидается более сухая и солнечная погода

В воскресенье в Латвии будет поменьше облаков и осадков, чем в субботу, прогнозируют синоптики.

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Ближайшей ночью местами - в основном в Курземе и Видземе - пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. В некоторых местах образуется туман. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +5...+10 градусов, на побережье местами до +12 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами возможны осадки. Ветер слабый. Температура воздуха повысится до +14...+17 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +9 градусов, в пригороде - до +7 градусов. Днем при слабом северо-западном ветре столбик термометра поднимется до +16 градусов.