В воскресенье ожидается пасмурная погода и небольшой дождь

В воскресенье по всей Латвии ожидается пасмурная погода, во многих районах страны пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ночь пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит -2..+3 градуса, а на побережье — до +5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +3..+6 градусов.

Скорость порывов западного, юго-западного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, а на побережье — 17 метров в секунду.

В Риге в воскресенье также ожидается пасмурная погода, в течение дня возможен небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха ночью будет близка к нулю градусов, а днем столбик термометра поднимется до отметки +6 градусов.