В воскресенье ожидается теплая погода с дождями
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В воскресенье температура воздуха в Латвии сохранится выше нуля, во многих местах ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики Global Forecast System.

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Ночью дождь пройдет в Курземе, а больше всего осадков, в том числе в виде снега, выпадет в воскресенье вечером в центральных и восточных регионах страны.

Будет дуть умеренный южный ветер порывами 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +2..+4 градуса.

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