В воскресенье пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 62 нелегала
Foto: LETA

В воскресенье латвийские пограничники предотвратили 62 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 10 августа пограничники предотвратили попытки 395 человек незаконно пересечь границу.

В пятницу один человек за незаконное пересечение государственной границы был задержан. Пограничники по гуманитарным соображениям не препятствовали попытке пересечь границу женщины с явными признаками инвалидности. На данный момент неизвестно, подаст ли она заявление о предоставлении убежища в Латвии.

Она стала единственным человеком, задержанным за незаконное пересечение границы с момента введения чрезвычайной ситуации 11 августа.

Как сообщалось, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия