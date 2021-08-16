В воскресенье пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 62 нелегала

В воскресенье латвийские пограничники предотвратили 62 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа пограничники предотвратили попытки 395 человек незаконно пересечь границу.

В пятницу один человек за незаконное пересечение государственной границы был задержан. Пограничники по гуманитарным соображениям не препятствовали попытке пересечь границу женщины с явными признаками инвалидности. На данный момент неизвестно, подаст ли она заявление о предоставлении убежища в Латвии.

Она стала единственным человеком, задержанным за незаконное пересечение границы с момента введения чрезвычайной ситуации 11 августа.

Как сообщалось, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.