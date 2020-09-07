В воскресенье подтвержден один новый случай Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1047 тестов на Covid-19, подтвержден один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Согласно данным SKPC, заболевший является контактным лицом человека, у которого уже выявлен Covid-19.

С начала пандемии в Латвии сделано 265 305 тестов на Covid-19, выявлено 1429 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два заболевших Covid-19. В целом в больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.