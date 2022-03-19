В воскресенье потеплеет до +11 градусов

В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +11 градусов, прогнозируют синоптики.
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Погода будет ясной, без осадков, с утра в отдельных районах сохранится туман видимостью 500-1000 м.
Ветер слабый, с запада. Температура воздуха поднимется до +6…+11 градусов, на побережье +4…+5, в Риге до +10 градусов.
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