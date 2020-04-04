В воскресенье резкого потепления еще не ожидается

Во второй половине дня в воскресенье температура воздуха в Латвии составит только +6..+11 градусов, однако в понедельник температура воздуха уже составит +11..+16 градусов, прогнозируют синоптики.

В ночь на воскресенье минимальная температура воздуха составит +1..-4 градуса, на побережье — до +4 градусов. В первой половине ночи ожидается преимущественно ясная погода, позже местами образуется туман.

Днем количество облаков будет переменным, более солнечным день будет в Видземе и Латгале. Во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ожидается слабый или умеренный западный ветер.

В Риге в воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем — до +10 градусов.

Как сообщалось, на следующей неделе температура воздуха может повыситься до +20 градусов.