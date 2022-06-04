В воскресенье — Рижский веломарафон Toyota: уже в субботу закроют движение на участке набережной 11 ноября

В воскресенье, 5 июня, состоятся заезды Рижского веломарафона Toyota, во время проведения мероприятий будут действовать транспортные ограничения.

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На набережной 11-го ноября движение транспортных средств будет закрыто уже с 17:00 субботы, 4 июня.

С 17:00 субботы, 4 июня, до 20:00 воскресенья, 5 июня, будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11-го ноября между Каменным и Вантовым мостами, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате).

Воскресенье, 5 июня, с 10:30 до 16:15 будет закрыто движение транспортных средств по набережной генерала Радзиня и улице Краста — в направлении и на участке от Каменного моста до Южного моста.

Также с 10:30 до 16:30 будет закрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы от заезда с улицы Краста до улицы Баускас (по левой полосе будет организовано движение общественного транспорта).

В свою очередь, с 11:00 до 17:00 дорожное движение будет закрыто на улице Баускас от кольцевой развязки Южного моста до улицы Мукусалас; на улице Мукусалас от ул. Баускас до Каменного моста; на кольце Мукусалас под Островным мостом; в тоннеле под Каменным мостом; на улице Кугю; на улице Триядибас; на Ранькя дамбис (будет организовано двустороннее движение по встречной полосе); на Баласта дамбис; на Вантовом мосту (общественный транспорт будет ходить по левой полосе).

На указанных маршрутах с 10:00 до 17:00 Государственная полиция будет регулировать, ограничивать или закрывать движение транспортных средств.

В воскресенье, 5 июня, с 11:15 до 13:00 состоится заезд веломарафона на спортивной дистанции (четыре круга) по маршруту: набережная 11-го ноября — набережная генерала Радзиня — улица Краста — Южный мост — через Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — кольцевая развязка Мукусалас — улица Мукусалас — тоннель под Каменным мостом — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11-го ноября (финиш).

С 13:30 до 15:15 в рамках веломарафона состоится "Народный заезд" (два круга). Он пройдет по тому же маршруту: набережная 11-го ноября — набережная генерала Радзиня — улица Краста — Южный мост — через Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — кольцевая развязка Мукусалас — улица Мукусалас — тоннель под Каменным мостом — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11-го ноября (финиш).

С 15:30 до 17.00 на веломарафоне пройдет "Семейный заезд" (один круг), снова по маршруту: набережная 11-го ноября — набережная генерала Радзиня — улица Краста — Южный мост — через Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — кольцевая развязка Мукусалас — улица Мукусалас — тоннель под Каменным мостом — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11-го ноября (финиш).

С 17:00 4 июня до 20:00 5 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке набережной 11-го ноября от Каменного моста до Вантового моста, на параллельной улице, примыкающей к набережной со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате), а также на участке улицы Цитаделес от улицы Торня до площади Пилс.

С 17:00 4 июня до 17:00 5 июня ограничения на остановку и стоянку транспортных средств будут действовать на Баласта дамбис и на улице Кугю (со стороны Даугавы).

За разъяснениями просьба обращаться в Центр управления дорожным движением по бесплатному телефону для справок +37180003600.