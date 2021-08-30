В воскресенье семь человек пытались незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси
Foto: Valsts robežsardze

В воскресенье пограничники предотвратили семь попыток незаконно пресечь границу Латвии и Беларуси, сообщает LETA.

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Всего с 10 августа предотвращены 749 таких попыток.

Как уже сообщалось, на границе Латвии и Беларуси застряли несколько десятком мигрантов, которых с обоих сторон не пускают в свои страны пограничники Латвии и Беларуси. Однако в день визита агентства ООН по делам беженцев все мигранты внезапно “пропали” с границы.

Министерство внутренних дел Латвии сначала сообщило, что они все были пущены на территорию Беларуси. Позже передача Латвийского телевидения de facto сообщила, что сначала их за собой увели латвийские пограничники, после чего на другом участке границы мигрантов загнали на территорию Беларуси. Добровольцев и журналистов не пускают на границу.

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