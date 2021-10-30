В воскресенье — снова солнечно. В субботу были побиты рекорды тепла для 30 октября
Foto: Pixabay

Второй день подряд Латвия ставит рекорды тепла для конца осени, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье, прогнозируют синоптики, могут быть взяты новые рекорды.

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В воскресенье в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +10…+13 градусов.

31 октября в Риге ночью ожидается ясная погода, днем — небольшая облачность. При умеренном южном ветре температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а днем достигнет +12 градусов.

Уже сообщалось, что возможна сильная магнитная буря, поэтому и в Латвии в темное время суток — в ночь с субботы на воскресенье, а, возможно, и вечером в воскресенье — есть вероятность увидеть северное сияние.

В субботу максимальная температура воздуха колебалась от +11,6 в Стенде до +14,4 в Даугавпилсе.

30 октября рекорд был побит на восьми станциях метеонаблюдений — в Алуксне, Гулбене, на Колке, в Мадоне, Скривери, Резекне, Руйене и Зосени. В Екабпилсе и Мерсрагсе температура воздуха соответствовала прошлому рекорду.

Рекорд всей страны взять не удалось. 30 октября далекого 1925 года температура воздуха в Латвии повысилась до +18,3 градусов.

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LETA

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LETA
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