В воскресенье — солнечно и без осадков. Но долго загорать не рекомендуется
Foto: Shutterstock

В воскресенье, 25 июля, сохранится влияние высокого давления, поэтому погода на всей территории страны будет сухой и солнечной, прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Температура воздуха повысится до +27…+29 градусов. Местами, особенно на побережье, температура воздуха не превысит +21…+26 градусов.

Днем и после обеда интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней или высокой, поэтому Латвийский центр среды, геологии и метеорологии рекомендует избегать долгого пребывания на солнце с открытыми частями тела.

В Риге в воскресенье ясно, осадки не ожидаются.

В столице дует слабый, умеренный северный ветер. Воздух прогреет до +27 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы