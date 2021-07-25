В воскресенье — солнечно и без осадков. Но долго загорать не рекомендуется

В воскресенье, 25 июля, сохранится влияние высокого давления, поэтому погода на всей территории страны будет сухой и солнечной, прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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Температура воздуха повысится до +27…+29 градусов. Местами, особенно на побережье, температура воздуха не превысит +21…+26 градусов.

Днем и после обеда интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней или высокой, поэтому Латвийский центр среды, геологии и метеорологии рекомендует избегать долгого пребывания на солнце с открытыми частями тела.

В Риге в воскресенье ясно, осадки не ожидаются.

В столице дует слабый, умеренный северный ветер. Воздух прогреет до +27 градусов.