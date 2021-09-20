В воскресенье в Латвии - 189 новых случаев Covid-19, умерли пять пациентов

В воскресенье, 19 сентября, в Латвии выявлено 189 новых случая Covid-19, умерли пять пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие пациенты входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 90-99 лет (два человека).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 319,1 до 323,1 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 138 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 51 человека были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 4785 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 749 человек, 2645 заразившихся коронавирусом скончались.