В воскресенье в Латвии - 189 новых случаев Covid-19, умерли пять пациентов
Foto: F64

В воскресенье, 19 сентября, в Латвии выявлено 189 новых случая Covid-19, умерли пять пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие пациенты входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 90-99 лет (два человека).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 319,1 до 323,1 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 138 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 51 человека были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 4785 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 749 человек, 2645 заразившихся коронавирусом скончались.

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