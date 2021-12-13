В воскресенье в Латвии - 271 новый случай Covid-19, умер один человек
Foto: F64

В воскресенье, 12 декабря, в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти одного больного коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умерший входил в возрастную группу 90-99 лет. Ранее этот человек завершил курс вакцинации от коронавируса.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки немного снизился — с 503,4 до 501,1 случая.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 - 156 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 115 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 4210 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 262 215 человек. Умерли 4376 пациентов с коронавирусом.

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