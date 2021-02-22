В воскресенье в Латвии - 274 новых случая Covid-19, умерли четыре человека
Foto: DELFI

В воскресенье, 21 февраля, в Латвии выявлено 274 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За последние сутки поступила информация о четырех умерших пациентах с коронавирусом. Один из них входил в возрастную группу 55-60 лет, двое - в возрастную группу 60-70 лет, один - в возрастную группу 75-80 лет.

В воскресенье сделано 3334 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составляет 8,2%.

С начала пандемии "Covid-19" в Латвии выявлен у 81 793 человек, умерли 1546 человек.

Кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 508,7 на 100 тыс. жителей.

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