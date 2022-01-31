В воскресенье в Латвии - 3775 новых случаев Covid-19, умерли пять человек
Foto: NMP dienests

В воскресенье, 30 января, в Латвии выявлено 3775 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти пяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет(один человек), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших - трое были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, два человека были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1376 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2399 человек были вакцинированы. Всего в воскресенье было сделано 9411 тестов на Covid-19. Доля позитивных результатов составила 40,1%.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 4500 до 4617 случаев

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 392 764 жителей Латвии, умерло 4873 зараженных Covid-19.

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