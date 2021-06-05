В воскресенье в Латвии будет еще жарче

В воскресенье температура воздуха в Латвии поднимется до +23.. + 27 градусов, а на побережье — до +18 .. + 22 градусов, прогнозируют синоптики.

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Погода будет преимущественно солнечной, облачность сохранится в восточной части страны, где местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +9 .. + 15 градусов, местами в Курземе — до +7 градусов. Днем будет дуть умеренный северный ветер.

В воскресенье в Риге ожидается ясная погода, будет дуть сильный северный ветер. Температура воздуха около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.