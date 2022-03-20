В воскресенье в Латвии наступает астрономическая весна

20 марта в Северном полушарии Земли — это день весеннего равноденствия: заканчивается астрономическая зима и начинается весна.

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В 17:33 по латвийскому времени Солнце пересечет небесный экватор. День снова становится длиннее ночи. После этого момента В Северном полушарии наступает астрономическая весна, а в Южном — осень.

Календарная весна начинается 1 марта, а метеорологическая — то есть период, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд была выше нуля — наступила в Латвии уже 7 февраля.

В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +11 градусов. Погода будет ясной, без осадков, с утра в отдельных районах сохранится туман видимостью 500-1000 м.