В воскресенье в Латвии ожидается более пасмурная и сухая погода

В воскресенье в Латвии ожидается более пасмурная по сравнению с субботой погода, однако осадков будет меньше, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ночью местами пройдут кратковременные дожди. С утра и днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

В предстоящую ночь будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +6…+11 градусов, при этом на побережье ожидается умеренный западный, северо-западный ветер и температура воздуха до +15 градусов.

В воскресенье ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада и северо-запада, максимальная температура воздуха составит +16…+20 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается небольшая облачность, днем небо будет затянуто облаками, временами будет идти дождь. Ночью при слабом ветре температура воздуха опустится до +11 градусов, в пригороде — до +8 градусов. Днем ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +18 градусов.