В воскресенье в Латвии потеплеет до плюс 11 градусов
Foto: LETA

В воскресенье, 20 марта температура воздуха в Латвии повысится до +11 градусов, прогнозируют синоптики.

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Погода будет ясной, без осадков, с утра в отдельных районах сохранится туман видимостью 500-1000 м.

Ветер слабый, с запада. Температура воздуха поднимется до +6…+11 градусов, на побережье +4…+5, в Риге до +10 градусов.

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