В воскресенье в Латвии выглянет солнце, но метель продолжится
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В воскресенье облачность в Латвии уменьшится, выглянет солнце, но местами ожидается также снег и метель, прогнозируют синоптики.

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Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4..-9 градусов, на побережье -1 градус. Днем воздух прогреется до -2..+2 градусов.

Ночью дороги обледенеют, днем дорожные условия на автомагистралях улучшатся, а маленькие дороги останутся покрыты снегом и льдом.

Ветер западный, северо-западный, слабый до умеренного, на Южнокурземском побережье порывами до 19 метров в секунду.

В Риге в воскресенье временами будет светить солнце, возможен кратковременный снег. Ветер слабый до умеренного западный. Температура воздуха утром составит -5 градусов, днем около нуля.

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