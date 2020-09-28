В воскресенье в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1398 тестов на Covid-19, выявлен 21 новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, источник заражения 13 пациентов известен, четверо заболевших вернулись из-за границы (Украина и Индия), источник заражения в остальных случаях устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 312 230 тестов на Covid-19, заболели 1697 человек. На сегодняшний день 1304 пациента выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы четыре пациента с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

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