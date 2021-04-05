В воскресенье в Латвии выявлено 119 случаев Covid-19, скончались три человека

В воскресенье, 4 апреля, в Латвии подтверждено 119 новых случаев Covid-19, умерли три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (один человек) и 90-99 лет (один человек).

В воскресенье выполнено 3139 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,8%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 104 224 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 348 случай на 100 000 жителей страны.