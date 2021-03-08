В воскресенье в Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, четыре человека умерли
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случаях коронавируса, четверо заболевших скончались.

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Возраст двоих умерших был от 60 до 69 лет, одного — от 70 до 79 лет, еще одного — от 90 до 99 лет.

Всего было проведено 3214 тестов, доля положительных результатов составила 6%. Существенным считается показатель выше 4% — в этом случае эпидемия считается неконтролируемой.

За все время в Латвии зарегистрировано 90 525 случаев Covid-19, умерло 1699 пациентов с коронавирусом (1,87% от числа заболевших).

Кумулятивная заболеваемость в течение двух недель составляет 457,7 человек на 100 000 жителей. За последние две недели заболели 8732 человека.

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