В воскресенье в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, в больницах - 80 человек

В воскресенье, 18 октября, в Латвии выявлено 44 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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В воскресенье было сделано 2215 тестов на Covid-19, доля положительных ответов - 2%

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 3494 человека, выздоровели 1341 человек.

На данный момент в больницах находятся 80 пациентов Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. За прошедшие сутки в стационары поступили восемь человек.

У большинства — 74 человек, - течение болезни среднетяжелое, шестеро в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии из стационаров выписаны 284 пациента.