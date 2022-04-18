В воскресенье в Латвии выявлено 67 новых случаев Covid-19

В воскресенье, 17 апреля, в Латвии выявлено 67 новых случаев Covid-19, сообщения о смерти пациентов с коронавирусом не поступали, информирует Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за сутки снизился с 562 до 547 случаев на 100 тысяч населения.

Из выявленных зараженных 21 не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, а 46 человек были привиты.

Вчера проведено 1233 лабораторных тестов на Covid-19, 5,4% из них были положительными.

С начала пандемии умерли 5700 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 813 243 жителей Латвии.