В воскресенье вакцину от Covid-19 получили 64 человека

В воскресенье в Латвии вакцину от Covid-19 получили 64 человека — все были привиты первой дозой, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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С понедельника по субботу на прошлой неделе были вакцинированы 14 704 человека, в том числе первую дозу прививки получили 14 592 человека, вторую — 112.

Количество вакцинированных жителей в системе НСЗ еще может увеличиться, потому что не все медики вносят данные в систему сразу после вакцинации.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 79 054 жителя Латвии (4,17% населения), обе дозы — 18 114 (0,96% населения).