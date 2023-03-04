В воскресенье ветер стихнет, снега будет меньше
Foto: DELFI

В воскресенье, 5 марта, в Латвии будет преобладать умеренный ветер, осадков станет меньше, хотя на западе местами еще возможен сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

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Скорость западного, северо-западного ветра в порывах составит 12-17 метров в секунду, в начале ночи еще ожидаются метели. Днем временами возможен снег, но сквозь облака будет выглядывать и солнце.

Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем — -1…+2 градуса.

В Риге в воскресенье ожидается снег, временами сильный, в первой половине ночи — метель. Температура днем будет около нуля.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 13:00 субботы самые сильные порывы ветра достигали 21,6 метра в секунду в Даугавгриве и 24 метра в секунду в Вентспилсском порту, а больше всего снега выпало в Цесисе — 33 см, Алуксне и Дагде — 38 см.

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