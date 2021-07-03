В воскресенье воздух прогреется до +28 градусов
Foto: LETA

В воскресенье днем температура воздуха в Латвии поднимется до +24…+28 градусов, прогнозируют синоптики.

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В Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +12…+17 градусов, на побережье местами — до +20 градусов.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

В воскресенье в Риге ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Будет дуть восточный ветер — от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, днем столбик термометра в тени поднимется до +27 градусов.

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LETA

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LETA
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