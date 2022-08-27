В воскресенье возобновится движение 5-го трамвая по маршруту Ильгюциемс-Милгравис
Foto: LETA

С воскресенья, 28 августа, возобновится движение 5-го трамвая по основному маршруту Ильгюциемс-Милгравис, сообщили агентству LЕТА в Rīgas satiksme.

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В связи с аварийным состоянием здания на ул. Петерсалас с 6 августа в маршрут были внесены изменения.

Трамваи из Ильгюциемса курсировали по укороченному маршруту до ул. Аусекля, а маршрут из Милгрависа до Саркандаугавы обслуживал автобус 5Т.

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