В воскресенье все стационарные радары в Латвии кратковременно не работали
Foto: LETA

В воскресенье, 30 июля, по техническим причинам произошел перерыв в работе всех стационарных камер контроля скорости, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

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Как подтвердил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс, все стационарные фоторадары несколько часов не работали, но в настоящее время все в порядке.

"Sensys Gatso Group сменила модель обслуживания, что включает и вопросы лицензирования фоторадаров, CSDD в настоящее время сотрудничает напрямую с производителем фоторадаров для обеспечения их стабильной работы", — заявили в CSDD.

В августе прошлого года CSDD заключила договор о покупке лицензий на стационарные радары с SIA Burde B.V. за 139 000 евро. Лицензии необходимы для обеспечения работы стационарных фоторадаров Gatso RT4, производимых Sensys Gatso Group.

Срок действия договора — 29 июля текущего года.

Всего в Латвии установлено около 100 стационарных фоторадаров.

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