В воскресенье выявлено 134 новых случая Covid-19, скончались два человека
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 134 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о двух смертях.

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Все скончавшиеся были в возрасте от 70 до 79 лет.

Всего за сутки проведены 3898 анализов, доля положительных результатов составила 3,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 355 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 131 079 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в больницы поступили 38 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 590 пациентов, из них 82 в тяжелом состоянии.

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