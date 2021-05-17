В воскресенье выявлено 147 новых случаев Covid-19, три человека скончались
Foto: Pixabay

За минувшие сутки проведено 4112 тестов на коронавирус, результаты 147 из них оказались положительными. Получена информация о троих умерших.

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Один из умерших принадлежал возрастной группе от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, еще один — от 90 до 99 лет.

Доля положительных результатов тестов составила 3,6%, кумулятивная заболеваемость в течение 15 дней составляет 428,4 случая на 100 000 жителей, со вчерашнего дня заболеваемость не изменилась.

С начала пандемии в Латвии заболело 128 125 человек. Скончались 2269 человек с этим диагнозом.

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