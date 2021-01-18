В воскресенье выявлено 244 новых случая Covid-19, скончались пятеро пациентов (ДОПОЛНЕНО)
Foto: F64

В воскресенье, 17 января, в Латвии выявлено 244 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, скончались пятеро пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончалось двое пациентов из возрастной группы от 65 до 75 лет, еще двое — от 75 до 85 лет, один человек был в возрасте от 85 до 90 лет.

Всего в воскресенье в стране было выполнено 3423 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 7,1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 55 908 человек.

В воскресенье были госпитализированы 77 человек с Covid-19. В настоящий момент в больницах страны находятся 1136 пациентов с коронавирусом, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Среди госпитализированных есть ребенок в возрасте до 9 лет, а также шесть подростков от 10 до 19 лет.

Медики сообщают, что 99 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе молодой человек до 29 лет. Больше всего пациентов в тяжелом состоянии в возрастной группе от 60 до 69 лет.

В то же время из больниц за сутки были выписаны 22 переболевших Covid-19 пациентов, а с начала пандемии — 4943.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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