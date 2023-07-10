В воскресенье задержаны 12 пьяных водителей

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 17 человек, в том числе шесть велосипедистов и два водителя электроскутеров, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье зарегистрировано 91 ДТП, 15 аварий были с пострадавшими.

Водители 12 автомобилей и мотоциклов были задержаны за управление в нетрезвом состоянии - в десяти случаях концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому начаты уголовные процессы. У пяти водителей будут конфискованы автомобили.

В целом в воскресенье составлено 395 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 245 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.