В Восточной больнице и больнице имени Страдиньня — 389 вакансий

На сегодняшний день в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Клинической университетской больнице им. Страдиньня в общей сложности 389 открытых вакансий, свидетельствуют обобщенные данные обеих больниц.

В Восточной больнице 134 вакантных места. Больше всего в учреждении не хватает анестезиологов и реаниматологов — объявлено о 25 вакансиях на эти должности.

По сравнению с ситуацией на 31 июля прошлого года, когда количество вакансий в больнице составляло 307, оно существенно сократилось.

В свою очередь в Клинической университетской больнице им. Страдиньня не хватает 80 врачей, 102 медсестер и 73 помощников медсестер. За последние два года число вакансий в больнице увеличилось почти на четверть.

Как сообщалось, председатель правления Восточной больницы Имант Паэглитис во время пресс-конференции, прошедшей на этой неделе, заявил, что количество вакансий в Восточной клинической университетской больнице за год сократилось на 18%, уменьшилось также количество отработанных медиками сверхурочных часов.

Он также отметил, что в прошлом году было отмечено снижение числа медиков, переходящих на работу в частный сектор или уезжающих за границу.