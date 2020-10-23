В Восточной больнице лечатся около 70 больных Covid-19
Foto: F64

В Рижской Восточной клинической больнице сейчас лечатся около 70 больных Covid-19, и в последние дни эта цифра растет, сообщил агентству LETA председатель правления лечебного учреждения Имант Паэглитис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Количество, конечно, все время меняется - кто-то едет домой, кто-то поступает в больницу", - добавил он.

В больнице разработаны критерии привлечения дополнительных стационаров в том случае, если рост количества пациентов приведет к такой необходимости. К Латвийскому центру инфектологии подключатся Центр туберкулеза и легочных заболеваний и стационар "Гайльэзерс".

Поэтому нельзя назвать точное количество койко-мест, которые отведены для больных Covid-19, однако оно достаточное. Важно, чтобы достаточно было и персонала, и в случае необходимости придется ограничивать амбулаторные услуги или плановый прием, сказал Паэглитис.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что 250 койко-мест с больными Covid-19 - это граница, при которой не нужно существенно перестраивать оказание всех остальных медицинских услуг.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt