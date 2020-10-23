В Восточной больнице лечатся около 70 больных Covid-19

В Рижской Восточной клинической больнице сейчас лечатся около 70 больных Covid-19, и в последние дни эта цифра растет, сообщил агентству LETA председатель правления лечебного учреждения Имант Паэглитис.

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"Количество, конечно, все время меняется - кто-то едет домой, кто-то поступает в больницу", - добавил он.

В больнице разработаны критерии привлечения дополнительных стационаров в том случае, если рост количества пациентов приведет к такой необходимости. К Латвийскому центру инфектологии подключатся Центр туберкулеза и легочных заболеваний и стационар "Гайльэзерс".

Поэтому нельзя назвать точное количество койко-мест, которые отведены для больных Covid-19, однако оно достаточное. Важно, чтобы достаточно было и персонала, и в случае необходимости придется ограничивать амбулаторные услуги или плановый прием, сказал Паэглитис.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что 250 койко-мест с больными Covid-19 - это граница, при которой не нужно существенно перестраивать оказание всех остальных медицинских услуг.