В конце этой недели в Латвии сохранится дождливая погода, температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики.

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Во второй половине недели каждый день на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом.

Будет дуть преимущественно западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

В выходные дни температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на побережье местами до +16 градусов, а днем не выше +17…+21 градуса.

На следующей неделе температура воздуха кратковременно повысится и в середине недели может достичь +30 градусов.