В конце этой недели в Латвии сохранится дождливая погода, температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики.
Во второй половине недели каждый день на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом.
Будет дуть преимущественно западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.
В выходные дни температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на побережье местами до +16 градусов, а днем не выше +17…+21 градуса.
На следующей неделе температура воздуха кратковременно повысится и в середине недели может достичь +30 градусов.