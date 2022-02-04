В выходные дни ожидаются оттепель и осадки

В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается оттепель с большим количеством осадков, особенно в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.

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В пятницу вечером и в субботу ожидаются снегопад, дождь и ледяной дождь, местами на востоке снегопад будет сильным. Осадки прекратятся в субботу в середине дня в Курземе, а позже и на остальной части Латвии, местами небо прояснится.

В воскресенье с запада придет новая обширная зона осадков в виде дождя и снега, которая в основном затронет Курземе и Видземе.

В восточных регионах преимущественно ожидается снег, на западе страны — дождь.

Температура воздуха в субботу и воскресенье составит -2…+4 градуса. Будет дуть порывистый южный и западный ветер, в воскресенье утром на побережье Курземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

В первой половине следующей недели небо прояснится, по ночам возможен мороз, а температура воздуха днем составит +1…+6 градусов. Временами ожидаются осадки, на дорогах образуется обледенение.