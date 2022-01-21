В выходные дни в Латвии похолодает, на следующей неделе возможна оттепель

На выходных в Латвии похолодает, на следующей неделе возможна небольшая оттепель, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, выглянет солнце, возможен небольшой снегопад. В субботу будет дуть умеренный северный ветер, в воскресенье - слабый ветер переменных направлений.

В ночь на субботу в Латвии похолодает до -1..-7 градусов, в ночь на воскресенье в районах с ясной погодой - до -12..-16 градусов. Самые сильные морозы ожидаются на востоке страны. Днем на морском побережье Курземе температура воздуха - около ноля градусов, в других районах страны - ниже нуля.

В понедельник, 24 января, в Курземе и на всей территории Латвии в ночь на вторник возможна небольшая оттепель. Потом снова придут морозы: в середине недели в Латгале и Видземе похолодает до -15 градусов. В пятницу снова возможна небольшая оттепель.

На следующей неделе временами возможны осадки, шквалистый ветер не прогнозируется.