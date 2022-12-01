В выходные и на новой неделе продолжатся морозы

В ближайшие дни в Латвии ожидается сухая, но холодная погода. На новой неделе холода сохранятся, но станет более облачно и иногда будет идти снег, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ночь на пятницу будет облачно, а к утру прояснится, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер. Ночью минимальная температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, на востоке страны может похолодать до -15 градусов. Днем ожидается мороз от -2 до -7 градусов.

В субботу ночью похолодает до -9 градусов, днем — от -1 до -6 градусов.

В воскресенье будет облачно, Латвию будет пересекать зона осадков, которая принесет снег, местами снежный покров может увеличиться до четырех сантиметров. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах от -1 до -6 градусов, днем — от +1 до -3 градусов.

В начале новой рабочей недели будет преимущественно облачно, в понедельник осадков не ожидается, а во вторник и среду снова пойдет снег.

Дороги снова будут скользкими, поэтому автоводителей призывают быть особенно внимательными.

По текущему прогнозу во второй половине недели местами ожидаются осадки, но они не будут такими же интенсивными, как в начале недели. Температура воздуха продолжит постепенно снижаться.

