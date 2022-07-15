В выходные между Саркандаугавой и Зиемельблазмой не будет курсировать электричка; вместо нее — автобус
Foto: LETA

В эти выходные, 16 и 17 июля, на железнодорожной станции Мангали будут проводиться работы по ликвидации пешеходного тоннеля, восстановлению путей и контактной сети, поэтому пассажиров поездов на маршруте Саркандаугава — Зиемельблазма будут перевозить особые автобусы, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Обслуживать транспортные средства будут кондукторы Pasažieru vilciens, для посадки в автобус нужно будет предъявить билет на поезд, сообщается на сайте предприятия.

Таким образом, пассажиру, едущему из Риги в Скулте, нужно на поезде доехать до станции Саркандаугава, выйти, пересесть в автобус, доехать на нем до станции Зиемельблазма, там выйти, сесть снова на поезд и продолжить путь. Едущим в Ригу, соответственно, нужно сойти в Зиемельблазме, проехать отрезок до Саркандаугавы на автобусе и затем опять пересесть на поезд — все с тем же билетом на поезд, купленным в начале пути.

Пассажиров призывают внимательно следить на станциях за указателями направления движения в сторону автобусной остановки.

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