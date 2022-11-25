В выходные ожидается продолжительный снегопад – снег может пролежать до нового года

В последние выходные ноября в Латвии будет идти снег. Больше всего осадков будет в восточных регионах страны, меньше — в Курземе. В ближайшее время снег таять не собирается, прогнозируют синоптики.

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Во многих местах ожидается длительный снегопад, местами в Латгале и в Видземе снежный покров достигнет 6-9 сантиметров. Дороги по-прежнему будут скользкими.

Сохранится пасмурная погода, будет дуть слабый, преимущественно восточный ветер. Температура воздуха ожидается в пределах +1..-5 градусов, во многих местах на Курземском побережье воздух может прогреться до +2..+3 градусов.

Похожая погода возможна и в начале новой рабочей недели. Небо будет затянуто облаками, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха будет держаться около нуля, время от времени возможны небольшие осадки.

Ожидается, что в начале декабря погода станет более сухой, а температура воздуха будет постепенно снижаться — как ночью, так и днем ​​ожидаются заморозки, которые местами могут превысить десять градусов.

По текущим прогнозам, в декабре сильных оттепелей не ожидается, а снег продержится до следующего года, по крайней мере, в восточной части страны.