В выходные — похолодание; на следующей неделе — мало осадков и много солнца

На следующей неделе в Латвии в связи с усилением влияния антициклона осадков будет мало, а солнце будет светить часто, гласят актуальные прогнозы погоды. Но в выходные — похолодание: в восточных регионах страны температура воздуха ночью опустится до нуля, возможен мокрый снег, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

А завершится рабочая неделя преимущественно сухой погодой. В пятницу во многих местах Латвии будет светить солнце, а в Курземе и Земгале пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть умеренный с востока, его скорость в порывах составит 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ожидается от +9..+10 градусов местами на востоке страны и на Курземском побережье Рижского залива до +16 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге в пятницу осадков не ожидается, восточный ветер усилится с порывами до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +15 градусов.

Погоду определяет южный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря от 1013 гПа в Южно-Курземском районе до 1019 гПа в Алуксне.

В эти выходные температура воздуха понизится. В субботу солнце будет светить чаще, а в воскресенье ожидаются дожди и мокрый снег в восточной части страны, начиная с юга. Температура воздуха не ожидается выше +14 градусов. В воскресенье температура воздуха в восточных районах ночью местами понизится до 0..-2 градусов, а в Латгалии днем, вероятно, не превысит +5 градусов.

Ожидается, что в течение следующей недели по мере уменьшения облаков дни станут немного теплее, погода будет преимущественно сухой. Ветер будет преимущественно с севера, от слабого до умеренного. Ночи будут прохладными — температура воздуха на большей части территории опустится до -2..+5 градусов. Максимальная температура в самые теплые дни составит +14..+18 градусов, на побережье сохранится более прохладная погода, ветер будет дуть с моря.