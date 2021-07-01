В выходные состоится выездная вакцинация на ярмарках

На этих выходных посетители ярмарок в Икшкеле, Алое, Краславе и Яунмокском замке смогут привиться от Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

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Вакцинация состоится без предварительной записи. С 3 июля 8 утра до 14:00 прививку можно будет получить на площади за Икшкилским самоуправлением, на улице Клуба в Алое и во дворе Краславского замка. Вакцинация около Яунмокского замка будет доступна 4 июля с 11:00 до 16:00.

Посетители могут привиться вакциной Janssen, а подросткам будут предлагать вакцину Pfizer. С собой надо иметь паспорт или другое удостоверение личности. Подростки в возрасте от 12 до 13 лет могут прививаться только в присутствии родителей.