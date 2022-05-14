В выходные во время Рижского марафона Rimi ожидаются существенные ограничения движения

На этих выходных, 14 и 15 мая, в Риге пройдет традиционный "Рижский марафон Rimi", во время которого будет ограничено движение транспорта на ряде столичных улиц, а также на мостах через Даугаву, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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С 21 часа вечера 14 мая до 7 часов утра 16 мая будет закрыто движение транспортных средств на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

В случае необходимости с 21:00 14 мая до 7:00 16 мая на Домской площади и улице Пилс будет организовано двустороннее движение.

В субботу, 14 мая, с 9:00 до 16:30 состоится детский день марафона. В этот же день с 10:00 до 11:00 пойдет забег DPD jūdze ("Миля DPD") по маршруту: площадь Бривибас — бульвар Бривибас — бульвар Калпака — улица Кришьяня Валдемара — улица Элизабетес — бульвар Бривибас — площадь Бривибас (финиш). Полиция ограничит движение по этому маршруту с 9:50 до 11:00.

В воскресенье, 15 мая, с 7:00 до 17:00 состоится марафонский забег по маршруту: набережная 11 ноября (старт) — Каменный мост — бульвар Узварас – Ранькя дамбис — улица Даугавгривас — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кипсалас — улица Азенес — набережная Зунда — улица Паула Валдена — улица Кипсалас — улица Звейниеку — улица Матрожу – улица Оглю – улица Гипша — Баласта дамбис — улица Энкуру — улица Оглю — улица Кайю — улица Кипсалас – улица Паула Валдена — набережная Зунда — улица Азенес — улица Кипсалас — Вантовый мост — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — улица Кугю — улица Мукусалас — Островной мост — набережная генерала Радзиня — набережная 11 ноября — Каменный мост — Ранькя дамбис — улица Даугавгривас — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — улица Бривибас — улица Сенчу — улица Зирню — улица Весетас — улица Яня Дикманя — улица Сканстес — улица Ханзас — улица Рупниецибас — улица Элизабетес — бульвар Калпака — улица Кришьяня Валдемара — улица Лачплеша — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Калпака — улица Элизабетес — улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафонский забег пройдет по маршруту: набережная 11 ноября (старт) — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — улица Даугавгривас — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — улица Бривибас — улица Сенчу — улица Зирню — улица Весетас — улица Яня Дикманя — улица Сканстес — улица Ханзас — улица Рупниецибас — улица Элизабетес — бульвар Калпака — улица Кришьяня Валдемара — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Калпака — улица Элизабетес — улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 10 км пройдет по маршруту: набережная 11 ноября (старт) — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — улица Межа — улица Нометню — улица Слокас — улица Кришьяня Валдемара — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — площадь Бривибас — бульвар Бривибас — улица Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Калпака — улица Элизабетес — улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 6 км пройдет по маршруту: набережная 11 ноября (старт) — Каменный мост — бульвар Узварас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — улица Кришьяня Валдемара — бульвар Калпака — улица Элизабетес — улица Экспорта — набережная 11 ноября (финиш).

На упомянутых маршрутах марафона, полумарафона, забегов на 10 и на 6 км движение будет ограничено и закрыто 15 мая с 6:30 до 17:00.

В случае необходимости 15 мая с 7:30 до 16:00 на улице Яуниела и улице Краму будет организовано двустороннее движение.

В субботу, во время детского дня и забега DPD jūdze, а также в воскресенье, во время проведения Рижского марафона, в местах проведения мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных упряжек с 9:00 до 16:00 14 мая, а также 15 мая с 7:00 до окончания мероприятий.

С 12 часов дня 13 мая до 6 часов утра 16 мая запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади, оставленный транспорт будет перемещен с помощью эвакуатора на ближайшую разрешенную автостоянку.

С 10 часов утра 13 мая до 17:00 14 мая запрещено останавливаться и стоять на левой стороне набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас. С 17 часов вечера 14 мая до 7 часов утра 16 мая остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела. Припаркованные транспортные средства в запрещенных местах будут перемещены на ближайшие места, где стоянка разрешена.

С 19 часов 15 мая на указанных маршрутах будут вестись работы по монтажу и демонтажу оборудования, необходимого для проведения мероприятия.