В выставочном зале "Кипсала" в субботу установлен рекорд по числу вакцинированных за сутки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В субботу прививки от коронавируса получили 9967 жителей Латвии, а в выставочном зале на Кипсале был установлен новый рекорд по числу вакцинированных за сутки для одного центра вакцинации — 3950 человек, сообщила агентству LETA представитель Национальной службы здравоохранения Иева Стуре.

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Как сообщила Стуре, 15 мая в центре вакцинации в Марупе прививки от коронавируса получили 146 человек, еще 143 человека были привиты в Кекаве, в Пиньки прививку получили 636 человек, в Юрмале — 417, и 289 — в Тукумсе.

В Елгаве прививки от Covid-19 в центре массовой вакцинации получили 570 человек, в Цесисе — 352 человека, еще 300 — в Кулдиге.

Большинство людей были вакцинированы в Риге. Наиболее активно вакцинация проходила в выставочном зале "Кипсала", где прививку получили 3950 человек. Как отметила Стуре, это рекордное количество вакцинированных в одном центре за один день.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс написал в своем Twitter, что в субботу в выставочном зале на Кипсале работали 19 бригад. По сообщению министра, планировалось вакцинировать до 4200 человек.

Кроме того, в субботу 1940 человек были привиты в "Атта" центре, 659 человек — в Рижском Доме Конгрессов и еще 565 — на Рижском центральном вокзале.

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Tags

министерство здравоохранения Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Рига
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