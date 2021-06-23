В Янову ночь в центральных и восточных регионах прогремят грозы

В ночь с 23 на 24 июня в центральных и восточных регионах Латвии прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Грозы будут сопровождаться сильными ливнями и мощными порывами ветра. В основном грозовой фронт будет двигаться с юга на север.

Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, местами в Курземе — +13 градусов.

Завтра, в Янов день, ожидается переменная облачность, местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха составит +27…+32 градуса, на побережье — до +22…+27 градусов.

В Риге также возможна гроза с сильным ветром и дождем. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем — до +27 градусов.