В январе Латвию ждут самые сильные морозы за последних два-три года
Foto: LETA

В ближайшие шесть недель в Латвии ожидаются морозы, которые могут усилиться выше 20 градусов. По словам синоптиков, самые большие холода возможны к концу января, сообщает агентство LETA.

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По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ожидается, что до середины февраля температура воздуха будет в районе нормы и на несколько градусов ниже как минимум до середины февраля. Если этот прогноз сбудется, это будет самый продолжительный холодный период в Латвии с февраля-марта 2018 года.

Температура воздуха в самые холодные ночи опустится до самой низкой отметки как минимум за последние два года — январь 2019 года был последним разом в Латвии, когда морозы усилились до -20 градусов. С 7 января 2017 года до тридцати градусов мороза ртутный столб не опускался ни разу.

На следующей неделе температура воздуха в основном будет оставаться выше -10 градусов, а иногда будет колебаться в районе нуля. Возможны осадки, в основном снег. Преобладающий ветер — умеренный восточный.

С середины января ожидается более холодная погода и более глубокий снег. Теплая вода в Балтийском море может вызвать очень сильные снегопады, которые, в зависимости от направления ветра, могут повлиять как на погоду в Курземе, так и на юго-западе Видземе, включая Ригу, и на другие места в Латвии. Скорее всего, самый глубокий снежный покров образуется с января-февраля 2019 года, когда в некоторых местах Видземе он достиг полуметра.

Ожидаемые изменения погоды связаны с внезапным потеплением стратосферы над Арктикой. Это часто изменяет циркуляцию воздуха в стратосфере, а затем и в тропосфере, нижнем слое атмосферы. Иногда изменения кратковременны и незначительны, но иногда они вызывают сильные и продолжительные холода в Европе.

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