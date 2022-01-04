В январе школьникам и учителям придется чаще сдавать тесты на Covid-19, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН).

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Планируется, что учащиеся основной и средней школы, педагоги и другой персонал, имеющие сертификаты о вакцинации против Covid-19, будут сдавать тесты дома два раза в неделю. При этом вакцинированным сотрудникам и учащимся вместо пребывания на контактном карантине надо будут проводить самотестирование в течение семи дней.

Непривитые учащиеся должны будут проходить самотестирование дома два раза в неделю дома и сдавать общий тест один раз в неделю в школе.

Тестирование учащихся, которые получают образование в специальном учебном заведении или в специальном учебном классе по специальной программе начального образования для учащихся с психическими отклонениями или по специальной программе начального образования для учащихся с тяжелыми психическими отклонениями или несколькими тяжелыми отклонениями в развитии, организуют лаборатории.

Ученики, получающие образование дома или в дистанционном режиме, для посещения кружков по интересам и спортивных секций должны провести два антигенных самотестирования. Комплекты для самотестирования можно получить в учебном заведении, где зарегистрированы дети.

Детям дошкольного возраста не нужно проходить тестирование.

Как сообщалось ранее, зимние каникулы школьников длились две недели с 22 декабря по 4 января. Для безопасного возобновления учебы после каникул Министерство образования и науки призывает учащихся, учителей и школьный персонал 1-12 классов пройти тесты на антигены перед началом занятий вечером 4 января или утром 5 января. На очные занятия школьники могут явиться только с отрицательным результатом теста.

Тестовые наборы учебные заведения уже раздали учащимся перед Рождеством.